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9 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВВС Израиля нанесли удар по конвою Ирана на территории Сирии
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    9 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВВС Израиля нанесли удар по конвою Ирана на территории Сирии

    Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Министр обороны Армении ушел в отставку. Во всех регионах России пройдут акции «Бессмертный полк».
    8:19 9 Мая 2018
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    ВВС Израиля нанесли удар по иранскому конвою на территории Сирии

    9 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВВС Израиля нанесли удар по конвою Ирана на территории Сирии

    ВВС Израиля нанесли удар по иранскому конвою в пригороде Дамаска. По некоторым данным, целью удара могла стать индустриальная зона, рядом с которой находится иранский центр командования. Сообщается, что системы ПВО сирийской армии отразили две израильские ракеты. По предварительным данным, два человека погибли. Израильская армия неоднократно бомбила объекты на территории Сирии, объясняя это якобы «стремлением не допустить современного оружия в руки враждебных элементов». Целями авиаударов ВВС Израиля становились позиции иранских сил, а также ливанского движения «Хезболла».

    Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

    9 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВВС Израиля нанесли удар по конвою Ирана на территории Сирии

    Соединенные Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и вводят санкции против Тегерана и его партнеров. Об этом сегодня заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, он пообещал «самый высокий уровень санкций» против Ирана и его партнеров. Напомним, летом 2015 года Иран и страны «Большой шестерки» заключили соглашение. Тегеран соглашается ограничить реализацию ядерной программы и показать свои ядерные объекты инспекторам МАГАТЭ, а Запад в ответ снимает наложенные ранее санкции. 

    Министр обороны Армении ушел в отставку

    9 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВВС Израиля нанесли удар по конвою Ирана на территории Сирии

    Глава министерства обороны Армении Виген Саркисян заявил о сложении своих полномочий. Об этом исполняющий обязанности министра заявил в своем обращении к личному составу вооруженных сил. Это решение он принял на фоне политической ситуации, сложившейся после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна. Саркисян добавил, что во время его пребывания на посту на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе было завершено создание системы видеонаблюдения. Кроме того, на вооружение армии поступило современное и высокоточное вооружение, повысилась эффективность государственных закупок на нужды армии. 

    Во всех регионах России пройдут акции «Бессмертный полк»

    9 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВВС Израиля нанесли удар по конвою Ирана на территории Сирии

    Ну, а Россия, как и другие страны, помнящие о победе над фашизмом, празднует 9 мая. Памятная акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая во всех регионах. Участники акции пройдут по улицам городов России от Калининграда до Камчатки с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что вместе с россиянами в колонне пройдут различные известные личности, в том числе политики. В восточных регионах акция уже прошла или идет, как и парады, самые красочные из которых ожидаются в Москве и Петербурге. 
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