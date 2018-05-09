9 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВВС Израиля нанесли удар по конвою Ирана на территории Сирии

ВВС Израиля нанесли удар по иранскому конвою на территории Сирии ВВС Израиля нанесли удар по иранскому конвою в пригороде Дамаска. По некоторым данным, целью удара могла стать индустриальная зона, рядом с которой находится иранский центр командования. Сообщается, что системы ПВО сирийской армии отразили две израильские ракеты. По предварительным данным, два человека погибли. Израильская армия неоднократно бомбила объекты на территории Сирии, объясняя это якобы «стремлением не допустить современного оружия в руки враждебных элементов». Целями авиаударов ВВС Израиля становились позиции иранских сил, а также ливанского движения «Хезболла».

Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном Соединенные Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и вводят санкции против Тегерана и его партнеров. Об этом сегодня заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, он пообещал «самый высокий уровень санкций» против Ирана и его партнеров. Напомним, летом 2015 года Иран и страны «Большой шестерки» заключили соглашение. Тегеран соглашается ограничить реализацию ядерной программы и показать свои ядерные объекты инспекторам МАГАТЭ, а Запад в ответ снимает наложенные ранее санкции.

Министр обороны Армении ушел в отставку Глава министерства обороны Армении Виген Саркисян заявил о сложении своих полномочий. Об этом исполняющий обязанности министра заявил в своем обращении к личному составу вооруженных сил. Это решение он принял на фоне политической ситуации, сложившейся после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна. Саркисян добавил, что во время его пребывания на посту на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе было завершено создание системы видеонаблюдения. Кроме того, на вооружение армии поступило современное и высокоточное вооружение, повысилась эффективность государственных закупок на нужды армии.