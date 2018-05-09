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Трудовые мигранты в Польше в 2017 году перевели на Украину более 3 млрд долларов
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    Трудовые мигранты в Польше в 2017 году перевели на Украину более 3 млрд долларов

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    Трудовые мигранты в Польше в 2017 году перевели на Украину более 3 млрд долларов

    Киев, 09 мая. В прошлом году граждане Украины, работающие в Польше, перевели на родину около 3,2 миллиардов долларов.

    Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные, полученные из Национального банка Польши. При этом в ведомстве отметили, что уровень переводов на Украину составил более 90% от общего числа отправленных переводов.

    Добавим, что сейчас в Польше, по данным того польского Нацбанка, трудятся около миллионов граждан Украины. При этом в ближайшие несколько лет в страну  в поисках работы въедут еще до 300 тысяч украинцев.

    Автор: Константин Терехов
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