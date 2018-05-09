Трудовые мигранты в Польше в 2017 году перевели на Украину более 3 млрд долларов

Киев, 09 мая. В прошлом году граждане Украины, работающие в Польше, перевели на родину около 3,2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные, полученные из Национального банка Польши. При этом в ведомстве отметили, что уровень переводов на Украину составил более 90% от общего числа отправленных переводов.

Добавим, что сейчас в Польше, по данным того польского Нацбанка, трудятся около миллионов граждан Украины. При этом в ближайшие несколько лет в страну в поисках работы въедут еще до 300 тысяч украинцев.