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«Запад готов обостряться по любому поводу»: россияне прокомментировали новости британских СМИ о лимузине «Кортеж»
Украина
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    «Запад готов обостряться по любому поводу»: россияне прокомментировали новости британских СМИ о лимузине «Кортеж»

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    «Запад готов обостряться по любому поводу»: россияне прокомментировали новости британских СМИ о лимузине «Кортеж»

    Москва, 09 мая. Российские пользователи социальных сетей прокомментировали заметку в Daily Express, где лимузин Путина назвали чуть ли не символом «усиления напряженности» с Западом.

    Как на днях писало британского СМИ, Путин воспользовался церемонией вступления в должность президента для того, чтобы якобы «вызвать дальнейшее обострение напряженности с Западом».

    «Российский лидер впервые выехал не на традиционном Mercedes, а на новом лимузине отечественного производства «Кортеж». Решение стало «патриотическим посланием», которое было призвано продемонстрировать самодостаточность России», — пишут британцы.

    Россияне живо отреагировал на месседж британских журналистов.

    «Путин ехал на свою инаугурацию и думал как бы сильнее поссориться Западом? Похоже, Запад готов обостряться по любому поводу, который у нас происходит. Какие-то вы неуравновешенные», — пишет пользователь Olive Carrot.

    «Ну от чего истерика, какое вам вообще дело на чем НАШ президент поедет на СВОЮ инаугурацию? Ну не нравится вас, так это ваши проблемы», — добавляет elli063.

    «Н-да, ну и комплексов у этого самого Запада…прям «нарциссизм» клинический — без Запада и солнце не всходит?! Весь мир типа спать ложится с думами о Западе, и встает с ними же», — пишет Lusia.

    «Ну не на британском ведре же ездить — эти британские ведра  от сервиса к сервису то доехать не могут приходится эвакуатор вызывать», — иронизирует Red Ducky.

    «Оказывается, выехать на инаугурацию на отечественном автомобиле, а не на немецком Мерседесе — это чтобы вызвать дальнейшее обострение между западом и Россией. Они там вообще себя за кого считают? За пупов земли?», — комментарий Зои Смирновой.

    Автор: Константин Терехов
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