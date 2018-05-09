«Запад готов обостряться по любому поводу»: россияне прокомментировали новости британских СМИ о лимузине «Кортеж»

Москва, 09 мая. Российские пользователи социальных сетей прокомментировали заметку в Daily Express, где лимузин Путина назвали чуть ли не символом «усиления напряженности» с Западом.

Как на днях писало британского СМИ, Путин воспользовался церемонией вступления в должность президента для того, чтобы якобы «вызвать дальнейшее обострение напряженности с Западом».

«Российский лидер впервые выехал не на традиционном Mercedes, а на новом лимузине отечественного производства «Кортеж». Решение стало «патриотическим посланием», которое было призвано продемонстрировать самодостаточность России», — пишут британцы.

Россияне живо отреагировал на месседж британских журналистов.

«Путин ехал на свою инаугурацию и думал как бы сильнее поссориться Западом? Похоже, Запад готов обостряться по любому поводу, который у нас происходит. Какие-то вы неуравновешенные», — пишет пользователь Olive Carrot.

«Ну от чего истерика, какое вам вообще дело на чем НАШ президент поедет на СВОЮ инаугурацию? Ну не нравится вас, так это ваши проблемы», — добавляет elli063.

«Н-да, ну и комплексов у этого самого Запада…прям «нарциссизм» клинический — без Запада и солнце не всходит?! Весь мир типа спать ложится с думами о Западе, и встает с ними же», — пишет Lusia.

«Ну не на британском ведре же ездить — эти британские ведра от сервиса к сервису то доехать не могут приходится эвакуатор вызывать», — иронизирует Red Ducky.