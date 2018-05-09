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Более 400 человек стали участниками «Бессмертного полка» в Пекине
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    Более 400 человек стали участниками «Бессмертного полка» в Пекине

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    Более 400 человек стали участниками «Бессмертного полка» в Пекине

    Пекин, 9 мая. Координатор общественно-патриотического движения «Бессмертный полк» в Пекине Елена Тимофеева сообщила, что свыше 400 человек стали участниками патриотической акции в столице Китая.

    По ее словам, к мероприятию, прошедшему в парке «Чаоян» присоединились и китайцы.

    «По сравнению с прошлым разом в акции приняли участие гораздо больше китайцев», — отметила Тимофеева.

    В рамках акции колонна людей с портретами родственников проследовала к памятнику «Советский сокол», где прошло возложение цветов. Участники мероприятия минутой молчания почтили память героев войны и запустили в небо символический салют из лепестков роз.

    Ранее сообщалось, что поэтесса Юнна Мориц назвала акцию «Бессмертный полк» бессмертной душой страны.

    «Это бессмертные души более ста национальностей нашей страны, которые разгромили гитлеровский фашизм на священной Великой Отечественной войне», — заявила она.

    Автор: Ирина Новикова
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