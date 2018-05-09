Эксперт: Отказ от российского газа станет для Великобритании «медленным экономическим самоубийством»

Будапешт, 9 мая. Скандал вокруг инцидента с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, раздутый британским правительством, сильно подорвал отношения между Россией и Великобританией. Под удар попало и экономическое сотрудничество между двумя странами — премьер-министр Тереза Мэй даже заявляла о готовности полностью отказаться от закупок российского газа.

Однако пока что этого не произошло и в ближайшее время не произойдет, уверен эксперт Российского совета по международным делам Виктор Катона: в настоящее время британские газовые компании находятся в невыгодном положении и Великобритания, хотя Лондон и не готов это открыто признать, находится в критической зависимости от российского газа. На положение британской газовой отрасли влияет сразу несколько факторов: это и существенное снижение добычи в Северном море после временного роста в 2013–2017 годах, и «Брексит», который практически наверняка лишит общие для Британии и Евросоюза энергетические проекты финансирования со стороны Брюсселя.

«Британские компании могут столкнуться с тем, что их пространство для маневра сильно сократилось, особенно на фоне того, что «Брексит» привел к ухудшению связей Британии с внутреннему энергетическому рынку (IEM) Европы, — пишет специалист. — При этом правительство Мэй хочет остаться в IEM, поскольку при худшем сценарии разрыва с ЕС рискует потерять до 700 млн долларов в год».

В условиях действующего на данный момент политического климата, отмечает Катона на странице энергетического издания Oil Price.com, очень европейским компаниям очень трудно выступать за развитие торговли с Россией: их могут немедленно объявить «пропагандистами Кремля». Тем не менее, когда Великобритании понадобился газ во время февральских холодов, британские власти не задумываясь заказали два танкера со сжиженным газом с российского «Ямал СПГ».