Эксперты считают, что Европа под давлением США пересмотрит ядерную сделку с Ираном

Москва, 09 мая. Бывший кадровый дипломат Джим Джатрас считает, что страны Европы под давлением администрации США пересмотрят ядерную сделку с Ираном.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова советника руководства республиканской партии в сенате США, европейские лидеры, скорее всего, согласятся сократить торговое сотрудничество с Тегераном.

«Предположим, что европейцы все же встали на защиту себя. Любые американские санкции против европейских компаний будут встречены контрсанкциями. Вопрос в том, осмелятся ли европейцы это сделать», — заявил Джим Джатрас.

Как считает эксперт, Британия, Франция и ФРГ, скорее всего, прогнется под давлением администрации Дональда Трампа, которая сейчас угрожает санкциями не только Лондону, Парижу и Берлину, но и Брюсселю.

«В Вашингтоне надеются, что они будут так напуганы, что сдадутся и решат, что готовы согласиться на американские требования пересмотреть Совместный всеобъемлющий план действий с целью получить США назад», — резюмировал Джатрас.

Напомним, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон предупредила о трудностях восстановления санкций против Тегерана, а также назвала решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном «большой ошибкой».