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Экипажу МКС дали выходной в честь Дня Победы
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    Экипажу МКС дали выходной в честь Дня Победы

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    Экипажу МКС дали выходной в честь Дня Победы

    Москва, 09 мая. Экипаж Международной космической станции в честь Дня Победы получил сегодня дополнительный выходной день.

    Как информирует РИА Новости, об этом сообщили в Центре управления полетами. Кроме того, сегодня же экипаж МКС сможет посмотреть московский Парад Победы, правда, не в прямом эфире, а в записи.

    Для этого видеофайл с парадом после его окончания загрузят на медиасервер российского сегмента станции.

    Добавим, что согласно сложившейся практики каждая экспедиция Международной космической станции имеет право получить по два выходных праздничных дня к обычным выходным.

    Автор: Константин Терехов
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