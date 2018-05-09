Экипажу МКС дали выходной в честь Дня Победы

Москва, 09 мая. Экипаж Международной космической станции в честь Дня Победы получил сегодня дополнительный выходной день.

Как информирует РИА Новости, об этом сообщили в Центре управления полетами. Кроме того, сегодня же экипаж МКС сможет посмотреть московский Парад Победы, правда, не в прямом эфире, а в записи.

Для этого видеофайл с парадом после его окончания загрузят на медиасервер российского сегмента станции.

Добавим, что согласно сложившейся практики каждая экспедиция Международной космической станции имеет право получить по два выходных праздничных дня к обычным выходным.