«Гибридное похмелье»: в Сети прокомментировали заявление Порошенко насчет «Бессмертного полка»

Москва, 9 мая. Пользователи Сети прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России и заявившего, что Москва рассматривает мероприятие как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил страны.

Пользователь Twitterпо ником @RadioStydoba считает, что для украинской власти злом является все хорошее.

«Все, что есть хорошего, что созидается и строится, что объединяет людей, что заставляет их уважать себя, своих предков и свою историю - все это является злом для киевской власти. Ненависть - основа ее существования», — написал он.

Порошенко назвал "Бессмертный полк" частью гибридной войны России.

Всё, что есть хорошего, что созидается и строится,что объединяет людей,что заставляет их уважать себя, своих предков и свою историю - всё это является злом для киевской власти. Ненависть - основа её существования. — С днём Победы! (@RadioStydoba) May 8, 2018

«Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России....Получается, что против Пети гибридную войну ведут все страны Мира. Потому что почти в каждой стране Мира прошел или пройдет сегодня Бессмертный полк! Плачь, Петя, пей, Петя, беги, Петя!», — написала @KremlinLana.

Некоторые пользователи предположили, что украинский глава делает подобные заявления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В сообщении @AZZurabAZ говорится: «Не пишу насчет запоя, похмелья пьяного бреда. Но сейчас просто просится. «Даже «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне».

Не пишу насчет запоя, похмелья пьяного бреда. Но сейчас просто просится



"Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне,"



РИА Новости https://t.co/DibERX9ocF — Зураб (@AZZurabAZ) May 8, 2018

«Передайте этому придурку, что эта акция направлена на то чтобы почтить память павших, а все остальное гибридной похмелье», — вторит ему Злой птица.



«Отказ от своих корней превращает дерево в дрова», — философски написал Ян Янин.