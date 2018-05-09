«Гибридное похмелье»: в Сети прокомментировали заявление Порошенко насчет «Бессмертного полка»
Москва, 9 мая. Пользователи Сети прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России и заявившего, что Москва рассматривает мероприятие как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил страны.
Пользователь Twitterпо ником @RadioStydoba считает, что для украинской власти злом является все хорошее.
«Все, что есть хорошего, что созидается и строится, что объединяет людей, что заставляет их уважать себя, своих предков и свою историю - все это является злом для киевской власти. Ненависть - основа ее существования», — написал он.
«Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России....Получается, что против Пети гибридную войну ведут все страны Мира. Потому что почти в каждой стране Мира прошел или пройдет сегодня Бессмертный полк! Плачь, Петя, пей, Петя, беги, Петя!», — написала @KremlinLana.
Некоторые пользователи предположили, что украинский глава делает подобные заявления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В сообщении @AZZurabAZ говорится: «Не пишу насчет запоя, похмелья пьяного бреда. Но сейчас просто просится. «Даже «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне».
«Передайте этому придурку, что эта акция направлена на то чтобы почтить память павших, а все остальное гибридной похмелье», — вторит ему Злой птица.
«Отказ от своих корней превращает дерево в дрова», — философски написал Ян Янин.