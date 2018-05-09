Меню
Украина
«Гибридное похмелье»: в Сети прокомментировали заявление Порошенко насчет «Бессмертного полка»
Весь мир
Эксперты считают, что Европа под давлением США пересмотрит ядерную сделку с Ираном
Следующая новость
Загрузка...

    «Гибридное похмелье»: в Сети прокомментировали заявление Порошенко насчет «Бессмертного полка»

    48

    «Гибридное похмелье»: в Сети прокомментировали заявление Порошенко насчет «Бессмертного полка»

    Москва, 9 мая. Пользователи Сети прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России и заявившего, что Москва рассматривает мероприятие как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил страны.

    Пользователь Twitterпо ником @RadioStydoba считает, что для украинской власти злом является все хорошее.

    «Все, что есть хорошего, что созидается и строится, что объединяет людей, что заставляет их уважать себя, своих предков и свою историю - все это является злом для киевской власти. Ненависть - основа ее существования», — написал он.

    «Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России....Получается, что против Пети гибридную войну ведут все страны Мира. Потому что почти в каждой стране Мира прошел или пройдет сегодня Бессмертный полк! Плачь, Петя, пей, Петя, беги, Петя!», — написала @KremlinLana.

    Некоторые пользователи предположили, что украинский глава делает подобные заявления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

    В сообщении @AZZurabAZ говорится: «Не пишу насчет запоя, похмелья пьяного бреда. Но сейчас просто просится. «Даже «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне».

    «Передайте этому придурку, что эта акция направлена на то чтобы почтить память павших, а все остальное гибридной похмелье», — вторит ему Злой птица.


    «Отказ от своих корней превращает дерево в дрова», — философски написал Ян Янин.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.