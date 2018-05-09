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Клинтон заявила о трудностях восстановления санкций против Ирана
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Эксперты считают, что Европа под давлением США пересмотрит ядерную сделку с Ираном
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    Клинтон заявила о трудностях восстановления санкций против Ирана

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    Клинтон заявила о трудностях восстановления санкций против Ирана

    Вашингтон, 09 мая. Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон предупредила о трудностях восстановления санкций против Тегерана.

    Кроме того, Клинтон назвала решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном «большой ошибкой». Мысли на злободневную тему политик опубликовала в Twitter.

    «Это вредит безопасности и авторитету Америки. Иран теперь более опасен. В чем «план Б»? Любой, кто думает, что ответ — это бомбежки, крайне дезинформирован», — написала Клинтон.

    Говоря же о гипотетических новых санкциях, бывший руководитель государственного департамента заявила, что «жесткие санкции» в свое время посадили Иран за стол переговоров.

    «Это будет намного сложнее во второй раз, особенно теперь, когда наш авторитет пострадал», — резюмировала Клинтон, добавив, что Вашингтон потеряли рычаг давления, а Тегеран «может делать все, что захочет».

    Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

    Автор: Константин Терехов
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