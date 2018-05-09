Сирия: в Сети появилось новое видео последствий израильского удара по Дамаску

Дамаск, 9 мая. Новое видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара израильских военных в районе Кисва под Дамаском, опубликовано в Интернете.

На видеозаписи, опубликованной пользователем YouTube Asem Saleh, видно, как после ракетного обстрела вспыхнул пожар.

В настоящее время на месте работают пожарные и сотрудники гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли в результате ракетного удара, который, предположительно, был нанесен израильскими военными по окрестностям Дамаска. По имеющейся информации, жертвами удара стали муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.

Ранее во вторник израильская армия была приведена в повышенную боевую готовность из-за «необычной активности иранских сил» в Сирии.