Меню
Весь мир
Сирия: в Сети появилось новое видео последствий израильского удара по Дамаску
Весь мир
Эксперты считают, что Европа под давлением США пересмотрит ядерную сделку с Ираном
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: в Сети появилось новое видео последствий израильского удара по Дамаску

    199

    Сирия: в Сети появилось новое видео последствий израильского удара по Дамаску

    Дамаск, 9 мая. Новое видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара израильских военных в районе Кисва под Дамаском, опубликовано в Интернете.

    На видеозаписи, опубликованной пользователем YouTube Asem Saleh, видно, как после ракетного обстрела вспыхнул пожар.

    В настоящее время на месте работают пожарные и сотрудники гражданской обороны.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли в результате ракетного удара, который, предположительно, был нанесен израильскими военными по окрестностям Дамаска. По имеющейся информации, жертвами удара стали муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.

    Ранее во вторник израильская армия была приведена в повышенную боевую готовность из-за «необычной активности иранских сил» в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.