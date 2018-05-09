СМИ сообщили, с какой целью Помпео прибыл в Северную Корею

Пхеньян, 09 мая. Агентство Ренхап сообщило, с какой целью государственный секретарь США Майк Помпео приехал в Северную Корею.

Как передает РИА Новости, инсайдерская информация просочилась из администрации президента Южной Кореи. Источник сообщают, что глава американской дипломатии в Пхеьяне будет решать вопросы о точном времени и месте встречи Трампа и Ына.

Кроме того, руководитель государственного департамента может вернуться в США из поездки в КНДР с тремя американскими гражданами, которые находятся в Северной Корее под стражей.

Добавим, что это уже второй визит американского политика в Пхеньян, первый раз он был в КНДР в качестве директора ЦРУ.