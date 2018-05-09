Ракетные комплексы «Искандер-М» впервые приняли участие в параде Победы в Чите

Чита, 9 мая. Ракетные комплексы «Искандер-М» впервые приняли участие в параде Победы, прошедшем в среду в Чите.

По словам представителей Восточного военного округа, в составе механизированной колонны по площади имени Ленина проехало свыше 40 единиц техники, в том числе ЗРК С-300, «Стрела-10» и «Бук», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», танки Т-72Б, гаубицы «Мста-Б»

Кроме того, торжественным маршем по площади прошли свыше 1,6 тыс. человек, из которых около 1,2 тыс. являются военнослужащими ВВО.

Ранее сообщалось, что тематические концерты пройдут на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах в День Победы. Музыкальные коллективы исполнят песни о Великой Отечественной войне.

Главную сцену разместят на Белорусском вокзале, куда в 1945 году прибывали поезда с советскими воинами-победителями.