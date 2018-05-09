Премьер Госсовета КНР поздравил Медведева с назначением на пост председателя правительства РФ

Пекин, 09 мая. Премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян направил на имя Дмитрия Медведева поздравительную телеграмму.

Как сообщает РИА Новости, Кэцян поздравил российского премьер-министра с назначением на должность и выразил готовность на дальнейшее сотрудничество с Россией.

«Я ожидаю, что мы вместе с господином премьер-министром сделаем новый вклад в повышение уровня двусторонних отношений и продвижение сотрудничества во всех сферах», — заявил Ли Кэцян, слова которого приводит внешнеполитическое ведомство КНР.

Напомним, что Государственная дума накануне проголосовала за утверждение Медведева премьер-министром России. Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства.