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Весь мир
Власти США выразили готовность работать с новым премьером Армении
Весь мир
Власти США выразили готовность работать с новым премьером Армении
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    Власти США выразили готовность работать с новым премьером Армении

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    Власти США выразили готовность работать с новым премьером Армении

    Вашингтон, 09 мая. Официальный Вашингтон выразил готовность работать с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам на брифинге заявила официальный представитель государственного департамента Хезер Науэрт, поздравив политика с избранием на должность.

    «Мы рассчитываем на тесную работу […] над многими областями, где интересы наших стран совпадают, в том числе в торговле, поддержке демократии и верховенства права и поддержке региональной и глобальной безопасности», — сказала Науэрт.

    Напомним, что лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран на должность главы правительства республики большинством голосов депутатов — за него проголосовали 59 депутатов, 42 выступили против.

    Автор: Константин Терехов
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