Власти США выразили готовность работать с новым премьером Армении

Вашингтон, 09 мая. Официальный Вашингтон выразил готовность работать с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам на брифинге заявила официальный представитель государственного департамента Хезер Науэрт, поздравив политика с избранием на должность.

«Мы рассчитываем на тесную работу […] над многими областями, где интересы наших стран совпадают, в том числе в торговле, поддержке демократии и верховенства права и поддержке региональной и глобальной безопасности», — сказала Науэрт.

Напомним, что лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран на должность главы правительства республики большинством голосов депутатов — за него проголосовали 59 депутатов, 42 выступили против.