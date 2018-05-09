Эксперты назвали опасность низкого веса

Бостон, 9 мая. Специалисты Школы медицины Бостонского университета заявили, что низкий вес может стать причиной слабоумия.

По словам экспертов, при низком индексе массы тела в возрасте 50-60 лет у человека будет меньше шансов избежать деменции.

Ученые отметили, что в более ранних исследованиях основным фактором, вызывающим слабоумие, считался возраст. Однако, как показало наблюдение, люди старше 50 лет, обладающие недостатком веса, чаще страдают от деменции, чем их ровесники с нормальным весом.

Ранее сотрудники Мельбурнского института нейронауки Флори и Государственного объединения научных и прикладных исследований пришли к выводу, что депрессия повышает риск развития болезни Альцгеймера. По мнению ученых, депрессия оказывает влияние на различные нейромедиаторы, вследствие чего повышается риск развития слабоумия.