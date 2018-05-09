Меню
Россия
Парад Победы в Йошкар-Оле впервые за долгое время покажут в прямом эфире
Весь мир
Власти США выразили готовность работать с новым премьером Армении
Следующая новость
Загрузка...

    Парад Победы в Йошкар-Оле впервые за долгое время покажут в прямом эфире

    56

    Парад Победы в Йошкар-Оле впервые за долгое время покажут в прямом эфире

    Йошкар-Ола, 09 мая. Парад Победы, который состоится сегодня днем в столице Марий Эл, впервые за долгое время будет показан в прямом эфире. Как сообщает ИА МедиаПоток, трансляция будет организована силами двух местных телекомпаний. 

    И если на телеканале «МЭТР» парад будет показан в прямом эфире – начало в 11:00, то на ГТРК «Марий Эл», в региональном включении канала «Россия 24» подробный отчет о праздновании Дня Победы в Марий Эл — в шесть вечера.

    Кроме того, трансляция парада Победы из центра Йошкар-Олы будет доступна и во всемирной сети. Ретрансляцию праздничных торжеств в числе других местных СМИ будет вести и МедиаПоток. Начало — в 11:00.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.