Парад Победы в Йошкар-Оле впервые за долгое время покажут в прямом эфире

Йошкар-Ола, 09 мая. Парад Победы, который состоится сегодня днем в столице Марий Эл, впервые за долгое время будет показан в прямом эфире. Как сообщает ИА МедиаПоток, трансляция будет организована силами двух местных телекомпаний.

И если на телеканале «МЭТР» парад будет показан в прямом эфире – начало в 11:00, то на ГТРК «Марий Эл», в региональном включении канала «Россия 24» подробный отчет о праздновании Дня Победы в Марий Эл — в шесть вечера.

Кроме того, трансляция парада Победы из центра Йошкар-Олы будет доступна и во всемирной сети. Ретрансляцию праздничных торжеств в числе других местных СМИ будет вести и МедиаПоток. Начало — в 11:00.