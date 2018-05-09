Продажи новых авто в России выросли в апреле почти на 18%

Москва, 09 мая. Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле увеличились на 17,6%.

Как сообщает агентство «АВТОСТАТ», всего в четвертом месяце года на всей территории страны было продано почти 152,5 тысячи единиц транспортных средств, относящихся к данной категории.

Лидером на российском автомобильном рынке по-прежнему остается АВТОВАЗ – так в апреле было продано почти 31 тысяча машин под брендом LADA, что к слову на 17% выше АППГ.

Второе место по объему продаж заняла KIA, на третьем месте своеобразного топ – Hyundai. Кроме того, в «десятку» по продажам вошли Renault, Volkswagen, Toyota, Skoda, Nissan, ГАЗ и Ford.

Добавим, что по итогам четырех месяцев 2018-го года российский автомобильный рынок вырос более чем на 20%. За это время было реализовано более 545 тыс. легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.