Меню
Весь мир
Генсек ООН выразил разочарование в связи с решением США выйти из иранской ядерной сделки
Весь мир
Власти США выразили готовность работать с новым премьером Армении
Следующая новость
Загрузка...

    Генсек ООН выразил разочарование в связи с решением США выйти из иранской ядерной сделки

    58

    Генсек ООН выразил разочарование в связи с решением США выйти из иранской ядерной сделки

    Нью-Йорк, 9 мая. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что решение США выйти из ядерной сделки с Ираном вызвало у него глубокое разочарование.

    Генсек всемирной организации отметил, что соглашение «представляет собой крупное достижение в области ядерного нераспространения и дипломатии, которая способствовала региональному и международному миру и безопасности».

    Также он призвал другие стороны соглашения соблюдать свои обязательства по сделке.

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрывают ядерное соглашение с Ираном. В свою очередь, иранский лидер Хасан Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.