Генсек ООН выразил разочарование в связи с решением США выйти из иранской ядерной сделки

Нью-Йорк, 9 мая. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что решение США выйти из ядерной сделки с Ираном вызвало у него глубокое разочарование.

Генсек всемирной организации отметил, что соглашение «представляет собой крупное достижение в области ядерного нераспространения и дипломатии, которая способствовала региональному и международному миру и безопасности».

Также он призвал другие стороны соглашения соблюдать свои обязательства по сделке.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрывают ядерное соглашение с Ираном. В свою очередь, иранский лидер Хасан Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.