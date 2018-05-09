В СБУ заявили об изъятии у лидера коммунистов Украины пистолета и патронов к нему

Киев, 09 мая. В ходе обысков у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко были изъяты «предметы, похожие на пистолет и 120 патронов к нему».

Как передает РИА Новости, официальное сообщение об этом размещено на официальном сайте СБУ. Кроме того, как ранее информировал ФАН, у главного украинского коммуниста силовики изъяли некие «агитационные материалы».

Обыски, которые прошли в различных офисах, а также по местам проживания лидеров коммунистов, были проведены в рамках уголовного производства, открытого по признакам насильственного захвата власти, а также государственной измены.

Напомним, что уже в течение трех лет, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.