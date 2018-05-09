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Археологи обнаружили в Москве «воровскую монету» XVIII века
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    Археологи обнаружили в Москве «воровскую монету» XVIII века

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    Археологи обнаружили в Москве «воровскую монету» XVIII века

    Москва, 9 мая. Пресс-служба Мосгорнаследия сообщила, что столичные археологи обнаружили в Соймоновском проезде воровскую монету.

    Сообщается, что инструмент может оказаться самым ранним из аналогичных найденных.

    По словам экспертов, воровская монета была сделана из двух копеек, отчеканенных в период с 1757 по 1761 годы.

    «Это монета с загнутым, остро заточенным краем. Такой инструмент назывался «писка», а использующий его вор — «писарь» или «резчик». «Писарь» разрезал сумки или одежду, тем самым незаметно извлекая бумажник или кисет с монетами», — отмечается в документе.

    Ранее сообщалось, что ученые разыскали в фондах Музея Москвы необычную шахматную фигурку, когдато использовавшуюся в качестве тайника. Костяной слон состоял из двух частей, тщательно подогнанных друг к другу и соединявшихся резьбой.

    Автор: Ирина Новикова
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