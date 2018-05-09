На Камчатке проходят торжества в честь Дня Победы

Петропавловск-Камчатский, 09 мая. Ровно в полдень в столице Камчатского края начались официальные торжества в честь Дня Победы.

Как сообщает ТАСС, в центре Петропавловска-Камчатского состоялся военный парад, во время которого по Ленинской улице прошли колонны личного состава парадных расчетов и военной техники.

После этого на различных городских локациях начались концертные программы. Так, на центральной площади города лучшие коллективы представили творческие номера на военную и патриотическую тематику.

Добавим, что все торжественные мероприятия в Петропавловске-Камчатском завершаться в десять вечере по местному времени (13:00 мск) праздничным салютом.