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Новый прототип летающего такси представила компания Uber
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    Новый прототип летающего такси представила компания Uber

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    Новый прототип летающего такси представила компания Uber

    Вашингтон, 09 мая. Американская компания Uber представила новый прототип летающего такси, который появится на дорогах в 2020 году.

    Как сообщает «Ридус», заявление на тему распространила директор компании Дара Хосровшахи, пояснив, что все это делается с той целью, чтобы обычные люди могли избежать пробок и совершать полеты на дальние расстояния по приемлемым ценам.

    Сам внешне прототип похож на квадрокоптер, нежели на автомобиль. Если все пойдет по плану, то такси сможет совершать вертикальные взлет и посадку. А из-за того, что аппарат работает на электричестве, то транспортное средство будет практически бесшумным.

    К слову, новый автомобиль сможет перевозить разом до четырех человек за одну поездку. От количества пассажиров цена меняться не будет. Пользоваться услугами летающего такси смогут жители крупных городов.

    Автор: Константин Терехов
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