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Комитет Сената США рекомендовал принять меры по защите от вмешательства в выборы
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    Комитет Сената США рекомендовал принять меры по защите от вмешательства в выборы

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    Комитет Сената США рекомендовал принять меры по защите от вмешательства в выборы

    Вашингтон, 9 мая. Комитет Сената США опубликовал доклад, в котором рекомендуется принять меры по защите от иностранного вмешательства в выборы.

    Сенаторы заявили о необходимости укрепить первостепенную роль отдельных штатов в проведении выборов. По мнению членов комитета, именно распределенная инфраструктура выборов, проводимых в основном на локальном уровне, мешает их «взломать».

    Кроме того, разведывательному сообществу США посоветовали прилагать больше усилий для идентификации кибератак, а властям штатов — уделять больше внимания кибербезопасности и провести замену устаревших систем выборов.

    Ранее Газета.ру сообщала, что специальный комитет конгресса США по разведке планирует завершить расследование о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США в августе нынешнего года.

    Автор: Ирина Новикова
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