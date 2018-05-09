Комитет Сената США рекомендовал принять меры по защите от вмешательства в выборы

Вашингтон, 9 мая. Комитет Сената США опубликовал доклад, в котором рекомендуется принять меры по защите от иностранного вмешательства в выборы.

Сенаторы заявили о необходимости укрепить первостепенную роль отдельных штатов в проведении выборов. По мнению членов комитета, именно распределенная инфраструктура выборов, проводимых в основном на локальном уровне, мешает их «взломать».

Кроме того, разведывательному сообществу США посоветовали прилагать больше усилий для идентификации кибератак, а властям штатов — уделять больше внимания кибербезопасности и провести замену устаревших систем выборов.

Ранее Газета.ру сообщала, что специальный комитет конгресса США по разведке планирует завершить расследование о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США в августе нынешнего года.