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Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль
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    Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль

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    Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль

    Эр-Рияд, 09 мая. Женщины в Саудовской Аравии смогут сесть за руль автомобиля с 24 июня. 

    Как сообщают РИА Новости, об этом говорится в выпущенном накануне сообщении от имени главы генерального управления дорожного движения Мухаммеда бен Абдаллы аль-Басами.

    «Все необходимые приготовления для вождения женщинами автомобилей в королевстве будут сделаны до 24 июня», — в том числе говорится в опубликованном официальном документе.

    Стать полноправным участником дорожного движения представительницы прекрасной половины человечества смогут с 18 лет. Записаться в автошколы для прохождения обучения и получения прав женщины смогут в пяти провинциях королевства.

    Напомним,  что подготовка к тому, чтобы женщинам было дано право садиться за руль, идет последние несколько месяцев. Королевский указ о разрешении получения прав представительницам слабого поля был выпущен осенью прошлого года.

    Автор: Константин Терехов
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