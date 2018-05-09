Эксперт рассказал, к чему может привести выход США из ядерной сделки с Ираном

Вашингтон, 09 мая. Директор подразделения Ассоциации по контролю за вооружениями Келси Давенпорт рассказала, к чему может привести выход США из ядерной сделки с Ираном.

«Решение Трампа нарушить ядерную сделку с Ираном, возвратив санкции, является опасным, безответственным и может спровоцировать ядерный кризис, который мировое сообщество не может себе позволить», — цитирует РИА Новости эксперта.

По словам Давенпорт, несмотря на решение американской стороны, Тегеран и оставшиеся члены сделки должны укрепить соглашение, а также сделать все, чтобы оградить законные деловые связи с Ираном от американских санкций.

«Критически важно, чтобы оставшиеся члены соглашения предприняли незамедлительные шаги по укреплению сделки, а также призвали Иран остаться в рамках соглашения», — резюмировала эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», накануне хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана.