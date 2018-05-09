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Назарбаев поздравил Медведева с назначением на пост премьер-министра РФ
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    Назарбаев поздравил Медведева с назначением на пост премьер-министра РФ

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    Назарбаев поздравил Медведева с назначением на пост премьер-министра РФ

    Алма-Ата, 9 мая. Пресс-служба президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила, что глава страны направил телеграмму поздравления Дмитрию Медведеву в связи с назначением на пост председателя правительства России.

    «Уверен, что ваша деятельность во главе правительства России обеспечит дальнейшее экономическое развитие страны и повышение социального благополучия населения», — говорится в телеграмме.

    По словам Назарбаева, он уверен в том, что стратегические отношения между Казахстаном и Россией, основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и равноправного сотрудничества, будут и в дальнейшем укрепляться и развиваться на благо обоих народов.

    Ранее Газета.ру сообщала, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего коллегу Дмитрия Медведева с назначением на пост главы правительства России.

    Автор: Ирина Новикова
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