Назарбаев поздравил Медведева с назначением на пост премьер-министра РФ

Алма-Ата, 9 мая. Пресс-служба президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила, что глава страны направил телеграмму поздравления Дмитрию Медведеву в связи с назначением на пост председателя правительства России.

«Уверен, что ваша деятельность во главе правительства России обеспечит дальнейшее экономическое развитие страны и повышение социального благополучия населения», — говорится в телеграмме.

По словам Назарбаева, он уверен в том, что стратегические отношения между Казахстаном и Россией, основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и равноправного сотрудничества, будут и в дальнейшем укрепляться и развиваться на благо обоих народов.

Ранее Газета.ру сообщала, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего коллегу Дмитрия Медведева с назначением на пост главы правительства России.