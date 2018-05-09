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Весь мир
Постпред РФ в Вене заявил о готовности России к работе с США по Ирану
Весь мир
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    Постпред РФ в Вене заявил о готовности России к работе с США по Ирану

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    Постпред РФ в Вене заявил о готовности России к работе с США по Ирану

    Вена, 9 мая. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия готова к сотрудничеству с США и другими партнерами по вопросу ядерной сделки с Ираном.

    «Но у меня такое ощущение, что с США работа может оказаться очень проблематичной в силу занятой ими позиции», — отметил дипломат.

    По словам Ульянова, может быть созвана совместная комиссия по ядерной сделке Ирана после выхода из нее США.

    «Беспардонная позиция США разительно контрастирует со взвешенной реакцией Тегерана, который заявил о готовности изучить возможность продолжения осуществления ядерной сделки без американцев», — добавил Ульянов, подчеркнув, что соглашение остается в силе.

    Ранее Газета.ру сообщала, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты вышли из иранской ядерной сделки для создания нового соглашения.

    Автор: Ирина Новикова
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