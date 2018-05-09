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Весь мир
«Хезболла» вызвала все резервы на юге Ливана после израильских ударов по Сирии
Весь мир
«Хезболла» вызвала все резервы на юге Ливана после израильских ударов по Сирии
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    «Хезболла» вызвала все резервы на юге Ливана после израильских ударов по Сирии

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    «Хезболла» вызвала все резервы на юге Ливана после израильских ударов по Сирии

    Бейрут, 9 мая. Ливанский журналист Суломе Андерсон сообщила, что группировка «Хезболла» вызвала все резервы на юге Ливана после израильских ударов по иранским целям в Сирии.

    Сообщается, что израильские ВВС проводят активные полеты в регионе.

    По некоторым признакам можно предположить, что дальнейшее развитие конфликта в Сирии может распространиться и на Ливан.

    Ранее Газета.ру сообщала, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля к югу от Дамаска в районе Кисва. Сообщалось о перехвате двух израильских ракет. Израильские власти отказались говорить об атаке.

    Автор: Ирина Новикова
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