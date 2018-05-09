Депутат Рады обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом

Киев, 9 мая. Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что Россия хочет «присвоить себе победу над фашизмом».

«Российская Федерация, которая считает себя правопреемницей Советского Союза, хочет присвоить себе победу — победу над фашизмом, над нацизмом, которую антигитлеровская коалиция совместно осуществляла, начиная с 39-го года — фактически с даты начала Второй мировой войны, и закончилась эта война не девятого мая, а закончилась она в августе 45-го года подписанием капитуляции Японии», — сказал украинский политик.

По словам парламентария, Украина сыграла одну из ключевых ролей во Второй мировой войне.

При этом он отметил, что основные боевые действия в этой войне пришлись на нынешнюю территорию Украины, а также Курск, Белгород и Сталинград.

Ранее Газета.ру сообщала, что украинские власти официально разрешили националистам из экстремистского движения ОУН-УПА11 (запрещено в РФ) весь день 9 мая патрулировать улицы Киева «с целью выявления антиукраинского элемента», а также для предотвращения акции «Бессмертный полк» в центре украинской столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.