Москва вошла в топ-30 лучших городов мира для студентов

Москва, 9 мая. Российская столица заняла 28-е место в списке лучших городов мира для студентов, подготовленном глобальным научно-исследовательским центром высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

Отмечает, что Москва впервые вошла топ-30 рейтинга. За прошедший год российская столица улучшила свои показатели на 11 пунктов – в 2017 году Москва находилась на 39 месте.

Опубликованный рейтинг QS Best Student Cities 2018 содержит список из ста лучших городов мира для жизни студентов. Города оценивались по шести критериям: привлекательность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, а также мнение самих студентов.

Чтобы собрать мнение учащихся университетов, авторы рейтинга опросили более 50 тысяч студентов об уровне жизни в городе, а также их готовности остаться здесь после окончания учебы.