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Москва вошла в топ-30 лучших городов мира для студентов
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    Москва вошла в топ-30 лучших городов мира для студентов

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    Москва вошла в топ-30 лучших городов мира для студентов

    Москва, 9 мая. Российская столица заняла 28-е место в списке лучших городов мира для студентов, подготовленном глобальным научно-исследовательским центром высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

    Отмечает, что Москва впервые вошла топ-30 рейтинга. За прошедший год российская столица улучшила свои показатели на 11 пунктов – в 2017 году Москва находилась на 39 месте.

    Опубликованный рейтинг QS Best Student Cities 2018 содержит список из ста лучших городов мира для жизни студентов. Города оценивались по шести критериям: привлекательность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, а также мнение самих студентов.

    Чтобы собрать мнение учащихся университетов, авторы рейтинга опросили более 50 тысяч студентов об уровне жизни в городе, а также их готовности остаться здесь после окончания учебы.

     

    Автор: Антон Зарубин
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