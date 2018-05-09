Google добавила в новый Android поддержку управления при помощи жестов

Маунтин-Вью, 9 мая. Корпорация Google добавила в новую версию операционной системы Android P управление жестами, которое заменит виртуальную панель кнопок.

Сообщается, что вместо этой панели появится тонкая полупрозрачная полоса. Если от нее сделать свайп вверх, то запустится список запущенных программ, а рядом с полосой появится виртуальная кнопка назад. На главном экране Android P вместо трех кнопок управления останется одна.

Кроме того, Android P получит новую функцию — «Предотвращение звонка», которую можно включить одновременным нажатием на кнопку блокировки и увеличение громкости.

Напомним, что компания Google на ежегодной конференции разработчиков Google I/O показала бета-версию операционной системы Android P, которая выйдет осенью 2018 года.