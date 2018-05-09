Сирия: SDF отступают от Хаджина, попав в засаду ИГ

Дамаск, 9 мая. Курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF) отступаются из города Хаджин после того, как они попали в засаду, организованную боевиками террористической группировки «Исламское государство1 (ИГ1, запрещена в России).

Как сообщается, боевики ИГ ожесточенно защищают Хаджин. В ходе тяжелых боев им удалось отбросить от города отряды SDF. По некоторым сообщениям, в городе может находиться главарь ИГ Абу Бакр Аль-Багдади. По другой информации, он находился в городе, но сейчас его покинул, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что в этот вторник курды предприняли попытку атаковать позиции сирийской армии в населенном пункте Сальхия, однако правительственным силам удалось отбить нападение курдов. Отмечается, что прикрываясь борьбой группировкой ИГ, коалиция США при поддержке SDF укрепляют свои позиции на востоке Дейр-эз-Зора, где сосредоточены основные нефтяные месторождения.

The Syrian Democratic Forces retreated from Hajin after getting ambushed by the Islamic State. The Islamic State is defending Hajin furiously. This affirms the claims that ISIS leader Al-Baghdadi is/was in Hajin



Map: https://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/NcD6OZxPD2 — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) May 8, 2018

1 Организация запрещена на территории РФ.