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Сирия: SDF отступают от Хаджина, попав в засаду ИГ
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    Сирия: SDF отступают от Хаджина, попав в засаду ИГ

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    Сирия: SDF отступают от Хаджина, попав в засаду ИГ

    Дамаск, 9 мая. Курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF) отступаются из города Хаджин после того, как они попали в засаду, организованную боевиками террористической группировки «Исламское государство1 (ИГ1, запрещена в России).

    Как сообщается, боевики ИГ ожесточенно защищают Хаджин. В ходе тяжелых боев им удалось отбросить от города отряды SDF. По некоторым сообщениям, в городе может находиться главарь ИГ Абу Бакр Аль-Багдади. По другой информации, он находился в городе, но сейчас его покинул, сообщает «Газета.ru».

    Напомним, что в этот вторник курды предприняли попытку атаковать позиции сирийской армии в населенном пункте Сальхия, однако правительственным силам удалось отбить нападение курдов. Отмечается, что прикрываясь борьбой группировкой ИГ, коалиция США при поддержке SDF укрепляют свои позиции на востоке Дейр-эз-Зора, где сосредоточены основные нефтяные месторождения.  

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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