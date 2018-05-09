Первая десятка финалистов песенного конкурса «Евровидение» определена в Лиссабоне

Лиссабон, 9 мая. Первая десятка участников финала музыкального конкурса «Евровидение-2018» стала известна во вторник.

Сообщается, что по итогам первого полуфинала, прошедшего в Лиссабоне, в финал попали представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы. Данные результаты определены с помощью совместных оценок жюри и зрителей.

Всего участниками первого полуфинала стали представители 19 стран.

Финал конкурса пройдет 12 мая на лиссабонской арене Altice. За победу в нем будут бороться участники из 43 стран. Россию представляет певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break.

В прошлом году Самойлова не смогла принять участия в конкурсе «Евровидение», проходившего на Украине, из-за запрета на въезд на территорию государства — Служба безопасности страны посчитала, что ее визит в Крым летом 2015 года является нарушением украинских законов.