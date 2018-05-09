Путин проведет переговоры с Нетаньяху в Москве

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин проведет переговоры в Москве с Биньямином Нетаньяху, который в эту среду посетить Москву с рабочим визитом.

Как сообщается, до переговоров Нетаньяху примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Также глава израильского правительства посетит военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Последний визит Нетаньяху в Москву состоялся в конце января.

Путин и Нетаньяху обсудят ситуацию на Ближнем Востоке – в первую очередь, обстановку вокруг Ирана в связи с выходом США из ядерного соглашения с Тегераном, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что 8 мая Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и намерены ввести «самый высокий уровень» санкций против Тегерана, пишет RT.