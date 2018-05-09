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Политика
Путин проведет переговоры с Нетаньяху в Москве
Политика
Путин проведет переговоры с Нетаньяху в Москве
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    Путин проведет переговоры с Нетаньяху в Москве

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    Путин проведет переговоры с Нетаньяху в Москве

    Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин проведет переговоры в Москве с Биньямином Нетаньяху, который в эту среду посетить Москву с рабочим визитом.

    Как сообщается, до переговоров Нетаньяху примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Также глава израильского правительства посетит военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной  войне.  Последний визит Нетаньяху в Москву состоялся в конце января.

    Путин и Нетаньяху обсудят ситуацию на Ближнем Востоке – в первую очередь, обстановку вокруг Ирана в связи с выходом США из ядерного соглашения с Тегераном, сообщает «Газета.ru».

    Напомним, что 8 мая Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и намерены ввести «самый высокий уровень» санкций против Тегерана, пишет RT.

    Автор: Антон Зарубин
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