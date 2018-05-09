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Сирия: два человека стали жертвами ракетного удара Израиля по Дамаску
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    Сирия: два человека стали жертвами ракетного удара Израиля по Дамаску

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    Сирия: два человека стали жертвами ракетного удара Израиля по Дамаску

    Дамаск, 9 мая. Два человека погибли в результате ракетного удара Израиля по южной окраине Дамаска.

    Согласно имеющейся информации, жертвами удара стали муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.

    Ранее Газета.ру сообщала, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля к югу от Дамаска в районе Кисва. Сирийские военные сбили две ракеты, выпущенные Израилем.

    В свою очередь, представители оборонного ведомства Израиля отказались комментировать сообщения о своей причастности к удару по Сирии.

    Напомним, что во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о выходе из ядерного соглашения с Ираном.

    Автор: Ирина Новикова
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