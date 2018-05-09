Сирия: два человека стали жертвами ракетного удара Израиля по Дамаску

Дамаск, 9 мая. Два человека погибли в результате ракетного удара Израиля по южной окраине Дамаска.

Согласно имеющейся информации, жертвами удара стали муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.

Ранее Газета.ру сообщала, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля к югу от Дамаска в районе Кисва. Сирийские военные сбили две ракеты, выпущенные Израилем.

В свою очередь, представители оборонного ведомства Израиля отказались комментировать сообщения о своей причастности к удару по Сирии.

Напомним, что во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о выходе из ядерного соглашения с Ираном.