«Трамп сделал шаг к своей войне»: Пушков прокомментировал выход США из ядерной сделки с Ираном

Москва, 9 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном может привести к войне.

Сенатор в своем микроблоге в Twitter отметил, что желание Трампа скорее выйти из сделки с Ираном похоже на то, что глава Белого дома «хочет как можно быстрее начать против него (Ирана) войну».

При этом Пушков напомнил, что «у каждого президента США за последние 20 лет была «своя» война». По мнению Пушкова, Трамп «возвращается к доктрине» Джорджа Буша по отношению к Ирану.

«Он сделал шаг к «своей» войне», — подытожил сенатор.

Трамп во вторник заявил, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе, сообщал Ридус. По его словам, даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия.

После этого администрация американского президента опубликовала список требований США к Ирану. Как сообщал «Телеканал 360», документ начинается с отказа Ирана от разработки межконтинентальных баллистических ракет. Также США требуют от Тегерана прекратить поддержку террористов, покончить с публично заявленной целью уничтожить Израиль.