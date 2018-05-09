Нетаньяху поддержал выход США из иранской ядерной сделки

Тель-Авив, 9 мая. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и восстановить ограничительные меры в адрес Тегерана.

«Израиль полностью поддерживает сегодняшнее отважное решение президента Трампа отвергнуть катастрофическую ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране», — сказал Нетаньяху.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.

Трамп подчеркнул, что иранская ядерная сделка «никогда не принесет мир». В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки является частью психологической войны против иранских властей, а также выразил надежду, что американская сторона не сможет достичь в ней успехов.