США пытаются выместить злость на Иране за свой провал в Сирии – Железняк

Москва, 9 мая. Действия США в отношении Ирана являются попыткой выместить на Тегеране злость за свой провал в Сирии, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Он также напомнил, что Иран играет важную стабилизирующую роль в урегулировании сирийского конфликта.

Комментируя решение Вашингтона покинуть соглашение с Тегераном, касающееся иранской ядерной программы, Железняк заявил, что подобные шаги подрывают систему безопасности на мировом уровне.

«Не добившись никаких результатов в сирийской кампании, США ищут возможности закрепиться в Сирии. При этом Вашингтон пытается выместить свой провал на Иране, который играет большую роль в стабилизации ситуации в регионе и несет важную посредническую миссию в Сирии», – заявил Железняк.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана, после чего Белый дом начнет процесс восстановления действия санкций против Тегерана