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Политика
США пытаются выместить злость на Иране за свой провал в Сирии – Железняк
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    США пытаются выместить злость на Иране за свой провал в Сирии – Железняк

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    США пытаются выместить злость на Иране за свой провал в Сирии – Железняк

    Москва, 9 мая. Действия США в отношении Ирана являются попыткой выместить на Тегеране злость за свой провал в Сирии, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Он также напомнил, что Иран играет важную стабилизирующую роль в урегулировании сирийского конфликта.

    Комментируя решение Вашингтона покинуть соглашение с Тегераном, касающееся иранской ядерной программы, Железняк заявил, что подобные шаги подрывают систему безопасности на мировом уровне.

    «Не добившись никаких результатов в сирийской кампании, США ищут возможности закрепиться в Сирии. При этом Вашингтон пытается выместить свой провал на Иране, который играет большую роль в стабилизации ситуации в регионе и несет важную посредническую миссию в Сирии», – заявил Железняк.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана, после чего Белый дом начнет процесс восстановления действия санкций против Тегерана

    Автор: Антон Зарубин
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