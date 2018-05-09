Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» «подразделением ВС РФ», ведущим гибридную войну

Киев, 9 мая. Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что акция «Бессмертный полк» может являться частью гибридной войны, которую ведет РФ против Украины, ЕС и США.

Выступая во вторник на акции «Первая минута мира» в рамках Дня памяти и примирения, Порошенко заявил, Россия, по его мнению, рассматривает акцию «Бессмертный полк» «будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России».

«Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран», — считает президент Украины.

Напомним, с 2015 года на Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Учреждение нового праздника стало одним из шагов, предпринятых властями в рамках декоммунизации для замены советских традиций празднования Дня Победы на европейские.

Во вторник RT сообщал, что 9 мая украинские националисты собираются провести шествие «Бессмертная дивизия» в честь ветеранов СС «Галичина» в центре Киева. Таким образом они решили сорвать марш «Бессмертного полка».

Также ранее стало известно, что националисты будут патрулировать улицы Киева, чтобы не допустить во время празднования использования символики времен Великой Отечественной войны.