Во всех регионах России пройдут акции «Бессмертный полк»

Москва, 9 мая. Памятная акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая во всех регионах России.

Участники акции пройдут по улицам городов России от Калининграда до Камчатки с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что вместе с россиянами в колонне пройдут различные известные личности, в том числе политики. К примеру, в Чечне шествие собирается возглавить глава региона Рамзан Кадыров.

Ранее Газета.ру сообщала, что организаторам акции «Бессмертный полк» отказали в проведении шествия в Минске, заявил руководитель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

Позже председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович заявила, что эпизод, подобный акции «Бессмертный полк», будет присутствовать при праздновании 9 мая в Минске.