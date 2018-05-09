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Во всех регионах России пройдут акции «Бессмертный полк»
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    Во всех регионах России пройдут акции «Бессмертный полк»

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    Во всех регионах России пройдут акции «Бессмертный полк»

    Москва, 9 мая. Памятная акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая во всех регионах России.

    Участники акции пройдут по улицам городов России от Калининграда до Камчатки с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

    Стоит отметить, что вместе с россиянами в колонне пройдут различные известные личности, в том числе политики. К примеру, в Чечне шествие собирается возглавить глава региона Рамзан Кадыров.

    Ранее Газета.ру сообщала, что организаторам акции «Бессмертный полк» отказали в проведении шествия в Минске, заявил руководитель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

    Позже председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович заявила, что эпизод, подобный акции «Бессмертный полк», будет присутствовать при праздновании 9 мая в Минске.

    Автор: Ирина Новикова
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