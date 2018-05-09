Сирия: в результате израильского авиаудара мог погибнуть генерал Хайтам Абдул Расул

Дамаск, 9 мая. Ряд источников в Сети сообщают, что в результате авиаударов Израиля по Сирии мог быть убит командир проиранских сил Хайтам Абдул Расул, которые проходили подготовку в Аль-Кесве. Официальных подтверждений этой информации нет ни с израильской, ни с сирийской или иранской стороны.

Информация о возможной гибели командира в результате израильских авиаударов была распространена несколькими ближневосточными СМИ. Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по пригородам Дамаска. Сирийским ПВО удалось сбить две ракеты. По данным источника в международном аэропорту Бейрута, в момент удара израильские самолеты находились в воздушном пространстве Ливана. Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании правительства на прошлой неделе, заявил, что допускает военный конфликт с Ираном из-за усиления военного присутствия последнего в Сирии, сообщает «Газета.ru».