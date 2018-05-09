Бандера на Крещатике и бунт против фашизма: Украина отпраздновала День примирения

Недавно в украинском календаре поселился новый праздник — день памяти и примирения. Отмечать его полагается 8 мая «вместе с Европой и миром».

День пам'яті та примирення відзначають у світі та в Україні https://t.co/FKV6PiDt7l @YouTube pic.twitter.com/f47oNTEsep — 5 канал (@5channel) May 8, 2018

Уж кто-кто, а «постмайданные» власти знают толк в примирении. 8 мая работа в этом направлении закипела с утра. Главный по национальной памяти Владимир Вятрович решил помирить всех портретом Степана Бандеры на Крещатике.

«Бандера уже на Крещатике … В 12 у Главпочтамта открытие выставки об украинцах, которых не сломили нацистские концлагеря», — «порадовал» Вятрович на Facebook.

Портрет пособника фашистов на главной улице столицы — это ли не чудесный подарок для ветеранов?

Kolejna rocznica zwycistwa nad hitlerowskimi Niemcami, a w Kijowie uczczono j obwieszajc Kreszczatyk plakatami z hitlerowskim kolaborantem zbrodniarzem – ludobjc Stepanem Bander, o czym z dum oznajmi szef ukraiskiego IPN Wiatrowycz…https://t.co/vg3yrd9leE????@SO_1906 — Zdzisaw Zak (@ZaZdzislaw) May 8, 2018

Замечательную примирительную речь произнес по случаю праздника президент страны Петр Порошенко. Гарант пообещал упразднить 9 Мая, чтобы «не как у москалей».

Ну тогда у украины только один праздник , это когда денюшки из сша падают в госбюджет ???????????????????????? — Stivens (@cTuBeHc) May 8, 2018

Он также призвал граждан помнить подвиги соотечественников в Африке и на Тихом Океане.

Подвиги миллионов украинцев, боровшихся против фашизма на своей земле, Петру Алексеевичу на ум не пришли.

Водка не берет... На тяжёлые присел???????????????????????? — Anqi Krug (@AnqiKrug) May 8, 2018

Зато вспомнил о них телеканал «Интер».

«Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков — это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников», — произнес ведущий.

Группа Интер--герои! Руководство отстаивает 9 Мая, этому посвящены эфиры, документальные и художественные фильмы. И Единственный канал ,где будет проходить большой концерт с ветеранами, СОВЕТСКИМИ ПЕСНЯМИ , звездами и советскими символами. Молодцы! — Валентина Астра (@valentina201013) May 8, 2018

«Примирительный» ответ неонацистов не заставил себя ждать. Радикалы пригозили сжечь телеканал.

"У нас точно в стране идет война?" – украинские националисты собрались сжечь канал "Интер" https://t.co/gk1O6U5HsF — Российский Диалог.RU (@RusDialogRU) May 8, 2018

Для справедливости нужно заметить, что некоторые националисты показали себя как люди в высшей степени гуманные. Например, пользователь Александр полагает, что СМИ было бы «желательно» сжечь без людей.

Нічого дивого, якщо 9 травня або після на #інтер'і знову раптово станеться пожежа. Одне побажання - евакуювати всіх людей, щоб ніхто не постраждав, а сєпарське гніздо, яке розколює країну хай горить дотла. pic.twitter.com/IKZoBhVovo — Олександр (@SaneUA) May 8, 2018

Один из самых заметных одесских радикалов Сергей Стерненко настроен более воинственно.

Обшуки у комуністів (котрі не люди) це дуже гарно. Особливо напередодні 9 травня. Бажано щоб це мало процесуальні наслідки.

Але ще краще було б, якби Інтер на честь дня побєди влаштував флешмоб «покажи Україні вічний вогонь». Можна разом з КПУ та опоблоком, щоб двічі не вставати — Сергій Стерненко (@sternenko) May 8, 2018

Не на шутку разозлился и «Национальный корпус». Как, мол, так, наших «борцов за независимость Украины» называют фашистами?

Національний корпус: ????????????????

Інтер назвав фашистськими злочинцями борців за незалежність України

В мережу виклали фрагмент відео з цьогорічного святкового концерту телеканалу Інтер, який покажуть в ефірі 9 травня. https://t.co/Gz1DosukzC pic.twitter.com/zL4YvJw7YR — К А Ю (@yurayura641) May 8, 2018

«Нахальным и возмутительным» назвал сюжет «Интера» дипломат Владимир Огрызко.

Нам має бути пофіг громадянство, вік, стать, стан здоров'я ворога - тільки безжальна ліквідація ворогів, інакше ворог однозначно безжально знищить нас! pic.twitter.com/b375wX44lh — Alex Gord (@g12852) May 8, 2018

Киевским властям ход мысли коллектива «Интера» тоже совсем не понравился. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обвинил телеканал в попытке «расколоть общество».

Попытки фиксации советских стереотипов не имеют ничего общего с реальностью, в которой живет сегодняшняя Украины, — заявил регулятор.

Не мог пройти мимо такой «диверсии» Владимир Вятрович. Глава института национальной памяти назвал ролик «недопустимым».

Это Вятрович недопустим для Украины.. — Костя Лу (@LuKostya) May 8, 2018

Деятельность «Интера» политик считает «антиукраинской и вредной».

Діяльність телеканалу «Інтер» є антиукраїнською та шкідливою | голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятровичhttps://t.co/oQLc3IpqCn pic.twitter.com/euByKXfEGc — Інформаційний вечір (@pidsumky5ua) May 8, 2018

И вообще, по мнению Вятровича, 9 Мая — это один из мифов России.

Однако нашлись и политики, не побоявшиеся поддержать смелую попытку «Интера» бросить вызов возрождающемуся в стране фашизму и властям, тщетно пытающимся стереть прошлое.

«Браво, Интер! И спасибо!», — написала в Twitter экс-министр юстиции Елена Лукаш.

«На Украине еще не все потеряно!» — обрадовался пользователь Сети Борисенко, посмотрев нашумевший эпизод.

Дай Бог, чтобы он оказался прав.