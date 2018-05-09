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Украина
Бандера на Крещатике и бунт против фашизма: Украина отпраздновала День примирения
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    Бандера на Крещатике и бунт против фашизма: Украина отпраздновала День примирения

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    Бандера на Крещатике и бунт против фашизма: Украина отпраздновала День примирения

    Недавно в украинском календаре поселился новый праздник — день памяти и примирения. Отмечать его полагается 8 мая «вместе с Европой и миром».

    Уж кто-кто, а «постмайданные» власти знают толк в примирении. 8 мая работа в этом направлении закипела с утра. Главный по национальной памяти Владимир Вятрович решил помирить всех портретом Степана Бандеры на Крещатике. 

    «Бандера уже на Крещатике … В 12 у Главпочтамта открытие выставки об украинцах, которых не сломили нацистские концлагеря», — «порадовал» Вятрович на Facebook.

    Портрет пособника фашистов на главной улице столицы — это ли не чудесный подарок для ветеранов?

    Замечательную примирительную речь произнес по случаю праздника президент страны Петр Порошенко. Гарант пообещал упразднить 9 Мая, чтобы «не как у москалей».

    Он также призвал граждан помнить подвиги соотечественников в Африке и на Тихом Океане.

    Подвиги миллионов украинцев, боровшихся против фашизма на своей земле, Петру Алексеевичу на ум не пришли.

    Зато вспомнил о них телеканал «Интер».

    «Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков — это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников», — произнес ведущий.

    «Примирительный» ответ неонацистов не заставил себя ждать. Радикалы пригозили сжечь телеканал.

    Для справедливости нужно заметить, что некоторые националисты показали себя как люди в высшей степени гуманные. Например, пользователь Александр полагает, что СМИ было бы «желательно» сжечь без людей.

    Один из самых заметных одесских радикалов Сергей Стерненко настроен более воинственно. 

    Не на шутку разозлился и «Национальный корпус». Как, мол, так, наших «борцов за независимость Украины» называют фашистами? 

    Національний корпус: ????????????????
    Інтер назвав фашистськими злочинцями борців за незалежність України
    В мережу виклали фрагмент відео з цьогорічного святкового концерту телеканалу Інтер, який покажуть в ефірі 9 травня. https://t.co/Gz1DosukzC pic.twitter.com/zL4YvJw7YR

    — К А Ю (@yurayura641) May 8, 2018

    «Нахальным и возмутительным» назвал сюжет «Интера» дипломат Владимир Огрызко.

    Киевским властям ход мысли коллектива «Интера» тоже совсем не понравился. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обвинил телеканал в попытке «расколоть общество».

    Попытки фиксации советских стереотипов не имеют ничего общего с реальностью, в которой живет сегодняшняя Украины, — заявил регулятор.

    Не мог пройти  мимо такой «диверсии» Владимир Вятрович. Глава института национальной памяти назвал ролик «недопустимым».

    Деятельность «Интера» политик считает «антиукраинской и вредной».

    И вообще, по мнению Вятровича, 9 Мая — это один из мифов России.

    Однако нашлись и политики, не побоявшиеся поддержать смелую попытку «Интера» бросить вызов возрождающемуся в стране фашизму и властям, тщетно пытающимся стереть прошлое.

    «Браво, Интер! И спасибо!», — написала в Twitter экс-министр юстиции Елена Лукаш.

    «На Украине еще не все потеряно!» — обрадовался пользователь Сети Борисенко, посмотрев нашумевший эпизод.

    Дай Бог, чтобы он оказался прав.

    Автор: Сергей Свазовский
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