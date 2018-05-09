Сирия: три госпиталя принимают пострадавших от авиаудара ВВС Израиля по югу Дамаска

Дамаск (Сирия), 9 мая. Пострадавших при авиаударе ВВС Израиля по району Аль-Кесва в Сирии доставляют в госпиталь на шоссе Сахная, а также в больницы Дамаска.

Как сообщают сирийские СМИ, по предварительным данным, раненных при авианалете израильских ВВС доставляют в госпиталь аль-Салам, который расположен на шоссе Сахная, а также в госпитали аль-Муджтахид и Ибн аль-Нафис в центре Дамаска.

На данный момент нет официальной информации о количестве пострадавших.

Ранее на опубликованном в Сети видео очевидцы сообщали, что пострадали иранские военнослужащие.

Вечером во вторник ВВС Израиля нанесли авиаудар по иранскому конвою в пригороде Аль-Кесва к югу от Дамаска. По некоторым данным, целью удара могла стать индустриальная зона, рядом с которой находится иранский центр командования.