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Сирия: три госпиталя принимают пострадавших от авиаудара ВВС Израиля по югу Дамаска
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    Сирия: три госпиталя принимают пострадавших от авиаудара ВВС Израиля по югу Дамаска

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    Сирия: три госпиталя принимают пострадавших от авиаудара ВВС Израиля по югу Дамаска

    Дамаск (Сирия), 9 мая. Пострадавших при авиаударе ВВС Израиля по району Аль-Кесва в Сирии доставляют в госпиталь на шоссе Сахная, а также в больницы Дамаска.

    Как сообщают сирийские СМИ, по предварительным данным, раненных при авианалете израильских ВВС доставляют в госпиталь аль-Салам, который расположен на шоссе Сахная, а также в госпитали аль-Муджтахид и Ибн аль-Нафис в центре Дамаска.

    На данный момент нет официальной информации о количестве пострадавших. 

    Ранее на опубликованном в Сети видео очевидцы сообщали, что пострадали иранские военнослужащие.

    Вечером во вторник ВВС Израиля нанесли авиаудар по иранскому конвою в пригороде Аль-Кесва к югу от Дамаска. По некоторым данным, целью удара могла стать индустриальная зона, рядом с которой находится иранский центр командования. 

    Автор: Олеся Волкова
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