Сирия: глава Минобороны Израиля анонсировал возможную атаку по аэродромам в САР

Тель-Авив, 9 мая. Глава Министерства обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что текущей ночью может быть произведена атака на аэродромы в Сирии.

По словам министра, израильские силы могут нанести удары по пяти аэродромам на территории Сирии.

Ранее Газета.ру сообщала, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля к югу от Дамаска в районе Кисва. Представители оборонного ведомства Израиля отказались комментировать сообщения о своей причастности к удару по Сирии.

Во вторник израильское руководство проинструктировало местные власти в районе Голанских высот, где была зафиксирована «необычная активность» иранских сил в Сирии. Силы армии обороны Израиля также были переведены в повышенную готовность.