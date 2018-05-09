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Сирия: глава Минобороны Израиля анонсировал возможную атаку по аэродромам в САР
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    Сирия: глава Минобороны Израиля анонсировал возможную атаку по аэродромам в САР

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    Сирия: глава Минобороны Израиля анонсировал возможную атаку по аэродромам в САР

    Тель-Авив, 9 мая. Глава Министерства обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что текущей ночью может быть произведена атака на аэродромы в Сирии.

    По словам министра, израильские силы могут нанести удары по пяти аэродромам на территории Сирии.

    Ранее Газета.ру сообщала, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля к югу от Дамаска в районе Кисва. Представители оборонного ведомства Израиля отказались комментировать сообщения о своей причастности к удару по Сирии.

    Во вторник израильское руководство проинструктировало местные власти в районе Голанских высот, где была зафиксирована «необычная активность» иранских сил в Сирии. Силы армии обороны Израиля также были переведены в повышенную готовность.

    Автор: Ирина Новикова
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