Сирия: ВКС РФ выполняют полеты на малой высоте над Тартусом

Дамаск, 9 мая. ВКС России, вероятно, выполняют полеты на малой высоте в районе Тартуса. Как сообщает популярный сирийский Twitter WaelAlRussi, российская авиация направляется на юг.

Ранее сообщалось, что израильская авиация остается в воздухе после нанесения авиаударов по территории Сирии. Сейчас она дозаправляется над центральной Палестиной.

Напомним, что ВВС Израиля провели ракетный обстрел пригорода Дамаска. Как сообщают официальные сирийские СМИ, системам ПВО Сирии удалось сбить запущенные Израилем ракеты. Ракетная атака была проведена, по предварительным данным, из воздушного пространства Ливана. Министерство обороны Израиля отказалось комментировать сообщения об авиаударах по территории Сирии.

Израильская армия неоднократно бомбила объекты на территории Сирии, объясняя это якобы «стремлением не допустить современного оружия в руки враждебных элементов».