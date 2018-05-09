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Косачев предложил выдвинуть Трампа на антипремию мира за выход из ядерной сделки с Ираном
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    Косачев предложил выдвинуть Трампа на антипремию мира за выход из ядерной сделки с Ираном

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    Косачев предложил выдвинуть Трампа на антипремию мира за выход из ядерной сделки с Ираном

    Москва, 9 мая. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на антипремию за подрыв мирных усилий мирового сообщества по ядерной сделке с Ираном.

    На своей странице Facebook Косачев назвал «откровенным гротеском» инициативу американских политиков выдвинуть Трампа на нобелевскую премию мира. По его мнению, глава Белого дома может войти в историю «как человек, который раз за разом ставил мир на грань войн, причем даже ядерных». 

    «Интересно, будет ли когда-то создана антипремия за подрыв мирных усилий мирового сообщества? Первый кандидат точно есть», — написал сенатор.

    Сенатор выразил опасение, что даже если европейцы, Россия и Китай согласятся продолжать соблюдать договоренности 2015 года и дальше, «не факт, что на это пойдет Иран». 

    «Ибо здесь, как и в северокорейском случае, основные риски исходят именно от Америки и ее союзника Израиля», — пояснил он.

    Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, сообщал RT.

    Как сообщала «Газета.ру», президент Ирана Хасан Роухани уже объявил о том, что страна в ближайшее время начнет обогащать уран на фоне решения Трампа.  

    В МИД ранее выразили мнение, что «американские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов».

    Автор: Олеся Волкова
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