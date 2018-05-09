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Украина в этом году приступит к строительству нового военного арсенала – МО
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    Украина в этом году приступит к строительству нового военного арсенала – МО

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    Украина в этом году приступит к строительству нового военного арсенала – МОКиев, 8 мая. Украина намерена в этом году начать строительство нового военного арсенала. Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, уже в мае начнется возведение железобетонных хранилищ для боеприпасов.

    По словам украинского министра, создание надежной системы хранения боеприпасов является для ВСУ первоочередной задачей. В этом году на реализацию этой программы было выделено около 19 миллионов долларов.

    «Впервые государство нашло и предоставило средства для сооружения надежных железобетонных хранилищ для хранения боеприпасов», – заявил Полторак.

    Полторак также отметил, что всего в ходе  2018 года Киев намерен построить 15 железобетонных хранилищ, в которых будут находиться боеприпасы и ракеты.

    Отметим, что проблема хранения боеприпасов является серьезной для Украины. В ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея начался пожар на складе боеприпасов, в результате этого инцидента один человек погиб, еще пятеро пострадали. В начале мая территория бывшего склада в Балаклее загорелась вновь.

     

    Автор: Антон Зарубин
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