Лиссабон, 8 мая. Чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус скончался в Лиссабоне на 67-м году жизни. Об этом сообщает МИД РФ.

«Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило свои глубокие соболезнования родным и близким посла. МИД отметил, что Белоус представлял собой пример служения России, твердо защищая ее государственные интересы.

Олег Белоус получил образование в МГИМО, на дипломатической службе он с 1973 года. С 1998 по 2001 являлся постоянным представителем России при ОБСЕ, затем двенадцать лет руководил Первым европейским департаментом министерства. С 2013 года являлся послом России в Португалии.