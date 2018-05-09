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Сирия: момент удара ВВС Израиля по иранскому конвою к югу от Дамаска попал на видео
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    Сирия: момент удара ВВС Израиля по иранскому конвою к югу от Дамаска попал на видео

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    Сирия: момент удара ВВС Израиля по иранскому конвою к югу от Дамаска попал на видео

    Дамаск (Сирия), 9 мая. Израильское новостное агентство Israel Breaking опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент авиаудара ВВС страны по иранскому конвою к югу от столицы Сирии.

    На видеозаписи камер видеонаблюдений, опубликованной в микроблоге агентства в Twitter, запечатлен момент удара израильской авиации по иранскому конвою в районе Аль-Кесва на юге Дамаска.

    Ранее было опубликовано видео последствий удара Израиля по району Аль-Кесва.

    ВВС Израиля вечером 8 мая нанесли авиаудар по иранскому конвою в пригороде Дамаска. По некоторым данным, целью удара могла стать индустриальная зона, рядом с которой находится иранский центр командования. Сообщалось, что системы ПВО сирийской армии отразили две израильские ракеты

    Напомним, днем во вторник Вооруженные силы Израиля развернули системы ПВО на Голанских высотах, а также открыли в этом районе бомбоубежища для гражданского населения. 

    Автор: Олеся Волкова
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