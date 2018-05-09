США грубо нарушили резолюцию СБ ООН, выйдя из сделки по Ирану – Слуцкий

Москва, 9 мая. Решение США выйти из ядерной сделки по Ирану является грубейшим нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и угрозой международной безопасности. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это грубейшее нарушение резолюций Совбеза ООН, подрыв многолетних дипломатических усилий по этому направлению и создание угрозы международной безопасности», – заявил Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что США не имели никаких оснований обвинять Иран в несоблюдении взятых на себя обязательств по выполнению условий ядерной сделки. Также он назвал бездоказательными заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Тегеран якобы продолжает вести секретные разработки по созданию ядерного оружия, подчеркнув, что «доказательства» Нетаньяху не содержат серьезных аргументов.